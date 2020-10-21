Başkentte trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

21.10.2020 07:19
Başkentte trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar Özal Bulvarı'ndan Esenboğa Havalimanı istikametine giden Furkan Işık'ın kullandığı 06 CCR 858 plakalı hafif ticari araç Karacaören yol ayrımında yön levhası direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Işık ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişiyi araçtan yaralı olarak çıkardı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken araç sürücüsü Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alkollü sürücü ilk yardımı reddetti

Bu arada Çankaya Konutkent'te 2432 Cadde'den Çayyolu istikametine giden Yunus Emre Ergür'ün kullandığı 06 DV 5305 plakalı hafif ticari araç da refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza sonrası yol ortasında yan yatan araçtan kendi imkanları ile çıkan Ergür olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk yardım talebini reddetti.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine bir süre önce el konulduğu öğrenildi.

Pursaklar, Ankara, Kaza, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

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