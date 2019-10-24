Başkentte trafik kazası

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Rıfat G. ile araçta bulunan Eray E. ve Halil C. yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırımda bulunan ağaca çarparak refüje savruldu.

Uğur Mumcu Caddesi'nden Atakule istikametine giden Rıfat G'nin kullandığı 06 DL 7157 plakalı otomobil Çankaya Caddesi ile Nenehatun Caddesi kesişiminde trafik lambası direğine çarparak devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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