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Başkentte trafik kazası

46 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Uğur Mumcu Caddesi'nden Atakule istikametine giden Rıfat G'nin kullandığı 06 DL 7157 plakalı otomobil Çankaya Caddesi ile Nenehatun Caddesi kesişiminde trafik lambası direğine çarparak devrildi.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil daha sonra kaldırımda bulunan ağaca çarparak refüje savruldu.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Rıfat G. ile araçta bulunan Eray E. ve Halil C. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle Çankaya Caddesi'nin Atakule istikameti yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Başkentte trafik kazası

Çankaya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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