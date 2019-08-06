Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
19 dakika önce
Başkentte otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:49 Kaynak: AA
Başkentte otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Onur idaresindeki 06 T 0300 plakalı taksi, Mamak
ilçesi Plevne Caddesi üzerinde Hüseyin Baykuş yönetimindeki 17 SU 292 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada taksi şoförü Onur ile itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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