Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik kazası: 5 yaralı
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Başkentte trafik kazası: 5 yaralı

19 dakika önce

Başkentte otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Başkentte trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Başkentte otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Onur idaresindeki 06 T 0300 plakalı taksi, Mamak ilçesi Plevne Caddesi üzerinde Hüseyin Baykuş yönetimindeki 17 SU 292 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada taksi şoförü Onur ile itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:49 Kaynak: AA
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