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Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

45 dakika önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İvedik Caddesi'nden Ulus istikametine giden Özkan Aygar'ın kullandığı 16 ND 566 plakalı otomobile Akın Caddesi'nden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BGE 315 plakalı araç çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayan ve yol kenarına savrulan iki kadın kanlar içinde yerde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılara ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.
Kazada yaralanan 16 ND 566 plakalı otomobilin sürücüsü Özkan Aygar ve aynı araçta bulunan Irak uyruklu Eymen Sabır Alpo, Hasar Sabır ve Fuat Hasan Muhammed Yasin ile 06 BGE 315 plakalı araçta bulunan Sebahat Bayoğlu, Gülseren Özyürek ve Musa Açıkgöz ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bu arada kimliği henüz belirlenemeyen 06 BGE 315 plakalı araç sürücüsünün ise yaralı halde olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
Yaralılardan Özkan Aygar'ın, Ankara Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde iş yeri sahibi olduğu ve aynı araçtaki Irak uyruklu 3 kişinin de yanında çalıştığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle İvedik Caddesi Ulus istikameti yaklaşık bir saat süreyle ulaşıma kapandı.
Başkentte trafik kazası: 8 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:03 Kaynak: AA
Yenimahalle, Ankara, Ulus, Güncel
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