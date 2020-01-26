Başkentte trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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Başkentte trafik kazasında bir kişi yaralandı
48 dakika önce
Başkentte, takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:56 Kaynak: AA
Başkentte, takla atan aracın sürücüsü yaralandı.
Mevlana Bulvarı Demir Köprü mevkisinde meydana gelen kazada, H.A'nın kullandığı 06 EY 1672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki yeşil alana savruldu.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan H.A, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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