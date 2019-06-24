Son Dakika Haberleri: Başkentte trafik magandaları meşale yaktı
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Başkentte trafik magandaları meşale yaktı

1 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde trafik magandaları otomobilleri ile ilerlerken meşale yakarak trafiğin seyrini tehlikeye attı.

Başkentte trafik magandaları meşale yaktı, System.String[]
Ankara'nın Mamak ilçesinde trafik magandaları otomobilleri ile ilerlerken meşale yakarak trafiğin seyrini tehlikeye attı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi üzerinde Abidinpaşa istikametinde ilerleyen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 48 E 3515 plakalı otomobil içerisinden meşaleler yakıldı. Trafik magandalarının otomobilin camından sarkıttıkları meşalelerden çıkan yoğun ışık ve kıvılcımlar, hem sürücü ve yolcuları hem de trafikte ilerleyen diğer araçları tehlikeye soktu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:22 Kaynak: İHA
Mamak, Ankara, 3. Sayfa
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