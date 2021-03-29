Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyor - Son Dakika

Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyor

29.03.2021 20:04

- Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyorANKARA – Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununa çözüm olması açısından Keçiören Fatih Köprüsü'nü yeniden inşa edecek.

- Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyor

ANKARA – Ankara Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununa çözüm olması açısından Keçiören Fatih Köprüsü'nü yeniden inşa edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki trafiği rahatlatmak adına Keçiören Fatih Köprüsü'nü yeniden inşa edeceklerini belirterek, "Gidiş-geliş 4 şeritlik köprüyü 8 şeride çıkarıp kronikleşmiş trafik çilesini bitireceğiz" dedi. Kentin birçok noktasında hayata geçirdiği projelerle güvenli sürüş sağlamayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışması için 2021 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkacak.

2 gidiş-2 geliş olarak hizmet veren Fatih Köprüsü, aşamalı olarak yıkılarak 4 gidiş-4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritten oluşacak. 900 metre uzunluğunda ve 19 açıklığa sahip olması planlanan ve yeniden inşa edilecek Fatih Köprüsü sayesinde hem oluşan yığılmaların önüne geçilecek hem de geçişler daha güvenli hale gelecek. Yapılan muayene verilerine göre zaman içinde köprüde meydana gelen hasarlar ve yapısal ömrünün azalması nedeniyle Fatih Köprüsü'nü yenileme kararı alan Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarıyla köprünün ömrünü uzatmayı planlıyor.

Keçiören istikameti başta olmak üzere Samsun- Konya Yolu güzergahları ile Dışkapı- Kazım Karabekir Caddesi yönünde yapılacak yol düzenlemeleri sayesinde trafik akışı kesintisiz hale getirilecek.

Sanatoryum Caddesi güzergahından gelen araçların 135 metre uzunluğunda ve 2 şeritli ilave bir köprü ile Fatih Köprüsü'ne geçiş yapmaları sağlanarak bu sayede Basın Caddesi'nden gelen trafik ile oluşan yığılmaların da önüne geçilecek. Sanatoryum Kavşağında yapılacak düzenleme ile ayrıca çapı 70 metre olan bir dönel kavşak oluşturulacak ve böylece sürücüler daha kolay ulaşım imkanına kavuşacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları kapsamında Keçiören ilçesinin giriş ve çıkış güzergahındaki trafik yoğunluğunu azaltacak proje için 2021 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması planlanıyor.

(Mİ-BC-AŞ-Y)

Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyor
Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyor
Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyor
Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Fatih, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkentte trafik sorununa proje: Fatih Köprüsü yenileniyor - Son Dakika


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