Son Dakika Haberleri: Başkentte traktör fabrikasında yangın
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Başkentte traktör fabrikasında yangın

7 saat önce

Başkentte bir traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

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Başkentte bir traktör fabrikasındaki hurdalıkta çıkan yangın hasara neden oldu.

Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Güvercinlik yolu üzerinde bulunan fabrikadaki hurdalıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yenimahalle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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