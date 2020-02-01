Başkentte Türkistan tarihinin efsane kadın lideri Kurmancan Datka anıldı - Son Dakika
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Başkentte Türkistan tarihinin efsane kadın lideri Kurmancan Datka anıldı

6 saat önce

Kırgızların, Çarlık Rusyasına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesine öncülük eden ve 1907 yılında hayatını kaybeden Türkistan tarihinin efsane kadın lideri Kurmancan Datka, Ankara'da anıldı.

Başkentte Türkistan tarihinin efsane kadın lideri Kurmancan Datka anıldı, System.String[]

Kırgızların, Çarlık Rusyasına karşı verdiği bağımsızlık mücadelesine öncülük eden ve 1907 yılında hayatını kaybeden Türkistan tarihinin efsane kadın lideri Kurmancan Datka, Ankara'da anıldı.

Yerli Düşünce Derneği ve Kırgızistan Büyükelçiliğince Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da katıldı.

TBMM Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Kurmancan Datka'nın Türkistan dünyası için önemli bir şahsiyet olduğuna dikkati çekti.

Datka'nın tanınmasına vesile olan programdan dolayı memnun olduğunu dile getiren Öztürk, "Türk destanlarında kadının çok önemli bir rolü var. Kadın sadece anne değil, kadın birleştiren, inşa eden, insanları bir araya getiren ve liderlik de eden bir figürdür. Bu anlamda Kurmancan Datka da çok etkileyici bir lider." dedi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de Datka'nın devlet işlerinde belirleyici olduğunu, halkının huzuru için Kırgız toplumunu bir araya getirdiğini belirtti.

Datka gibi liderlerin Türkistan dünyasında bilinmesi gerektiğini vurgulayan Ömüraliyev, "Kurmancan Datka, 19'uncu asırda Rusya Çarlığının büyük baskısına maruz kaldı. Ancak, Kırgızların bağımsızlığı için oğlunu bile feda etmiştir. Datka, Türk dünyası için bulunmaz bir değerdir." diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ise Datka'nın tarih sahnesinde önemli bir şahsiyet olduğunu ve Kırgızistan'ın bağımsızlığı için mücadele ettiğini kaydetti.

Kırgızistan, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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