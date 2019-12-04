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Başkentte, Türkiye'nin ilk kadın bakanı İmren Aykut'un filmi gösterildi

6 saat önce

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunca (TKDF) Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın bakanı İmren Aykut'un siyasi hayatını anlattığı "O Kadın" filmi Ankara'da gösterildi.

Başkentte, Türkiye'nin ilk kadın bakanı İmren Aykut'un filmi gösterildi, System.String[]

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunca (TKDF) Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın bakanı İmren Aykut'un siyasi hayatını anlattığı "O Kadın" filmi Ankara'da gösterildi.

TKDF tarafından, Türk kadınına 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla Çankaya ilçesindeki bir otelde program düzenlendi.

Programda Türkiye'nin ilk seçilmiş kadın bakanı İmren Aykut'un siyasi hayatının anlatıldığı, "O Kadın" adlı film izlendi.

Aykut, filmin ardından yaptığı konuşmada, kadınların siyasete katılmasının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 5 Aralık'ın demokrasi açısından önemini vurgulayan Aykut, "Demokrasi bir katılım rejimidir. Eğer toplumun bütün kesimleri yönetime katılmıyorsa o yönetimin adı demokrasi olamaz. Çiftçi, işçi, memur, doktor, avukat, ülkede kim varsa yönetime katılmalıdır. Elbette kadın ve erkeklerin de yönetime katılması gerekir." dedi.

Aykut, yönetime katılmanın yolunun da seçme ve seçilme hakkından geçtiğine işaret ederek, "Kadın ve erkek ayrımı olmadan tüm vatandaşların oy verme, aday olma ve seçilebilme hakkı olmadan demokrasinin uygulanması mümkün olmaz." ifadesini kullandı.

TKDF Başkanı Canan Güllü de ilk seçilmiş kadın bakan Aykut'un kadınlar için öncü bir isim olduğunu vurguladı, filmin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İmren Aykut, Türkiye, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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