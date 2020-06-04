Başkentte Türkmenistanlı öğrenciler pedal çevirdi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle Türkmenistan Parkı'nda bisiklet turu düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte, 20 Türkmen öğrenci ve Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev Dikmen Vadisi'nde yer alan Türkmenistan Parkı'nda pedal çevirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uslucan, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Uslucan, "Türkmenistanlı meşhur Şair Mahtumkulu Firakı'nın heykelinin bulunduğu Dikmen Vadisi'nde bisiklet turu yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla başlatılan büyük bisiklet yolu projesinin yapım aşamaları devam ediyor. Dilerim ki bisiklet yolu çalışmamız tamamlandıktan sonra Türkmenistan Büyükelçiliği ile birlikte daha kapsamlı bir bisiklet günü kutlarız." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerle birlikte pedal çeviren Büyükelçi Amanlıyev bisiklet turunun düzenlenmesine destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Bisiklet turu sonrasında Türkmenistan'ın geleneksel yemeği olan Türkmen pilavı ikram edildi.