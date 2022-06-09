Ankara 'nın Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bulunan iki depoya gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 900 bin adet makaron ile 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkent'te tütün kaçakçılarına operasyon: 2 milyon 900 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

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