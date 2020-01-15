Başkentte tütün kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Başkentte tütün kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle Ata Mahallesi'nde D.T'nin evinde kaçak tütün ticareti ve sigara dolumu yapıldığını tespit etti.

Jandarma ile polis, şüpheli D.T'nin evinde yaptığı aramada, 105 paket makarona sarılmış sigara, 385 makarona sarılmış tekli sigara, çok sayıda makaron, 29 kilo tütün, tütün basım makinesi ile kompresörü ele geçirdi.

Zanlı D.T. gözaltına alındı.

Başkentte tütün kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı

Yenimahalle, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:43 Kaynak: AA
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