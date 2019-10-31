Son Dakika Haberleri: Başkentte üç gecekondu yandı
Son Dakika Güncel Başkentte üç gecekondu yandı

Başkentte üç gecekondu yandı

51 dakika önce

Ankara'da metruk bir gecekonduda çıkan ve bitişindeki iki gecekonduya daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle sündürüldü.

Ankara'da metruk bir gecekonduda çıkan ve bitişindeki iki gecekonduya daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle sündürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Bentderesi Caddesi'ndeki Yeşil Kubbeli Cami'nin yanında bulunan metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişindeki iki gecekonduya daha sıçrarken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada gecekondulardan birinde yalnız yaşayan Naim Avcı ise son anda kendini dışarı atarak yangından kurtuldu.

Evde beslediği kedilerini kucağına alarak dışarı çıkan yaşlı adam, alevler içinde kalan evinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına iki ayrı bölgeden müdahalede bulundu.

Alevlerin tehdit ettiği Yeşil Kubbeli Cami'nin lojmanı da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, yanan gecekonduların çökme tehlikesi nedeniyle Bentderesi Caddesi'nin Dışkapı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Başkentte üç gecekondu yandı

İtfaiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
TEM'de iki tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Yağmalama başladı, ünlüler evlerini terk etti Son dakika: ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 03:35:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte üç gecekondu yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]