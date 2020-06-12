Başkentte ücretsiz çekici hizmeti verilmeye başlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına ait 4 ayrı kurtarma aracı, kaza geçiren ya da aracı arızalanan sürücülere hafta içi 07.00- 09.30 saatlerinde hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre hem trafiği rahatlatmak hem de sürücülere ekonomik yönden destek olmak amacıyla ücretsiz çekici hizmeti verilmeye başlandı.

Eskişehir, Samsun, İstanbul ve Konya yolu üzerinde bulunan 4 ayrı kurtarma aracı, kaza, araç arızaları ve her türlü yol yardım için vatandaşlara destek sağlıyor.

Bu hizmetten faydalanmak isteyenler, Başkent 153'ü arayarak çekici isteyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sürücü Mustafa Türkcan, Samsun yolunda arızalanan aracı için Başkent 153'ü aradığını ve görevlilerin hemen yardıma geldiğini belirterek, "Aracımı istediğim yere kadar çektiler. Büyükşehir Belediyesine bu hizmetinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Eskişehir yolunda aracı arızalanan Talha Onat da "Hemen aradık, Büyükşehir'den hemen geri dönüş yaptılar. Belediyemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.