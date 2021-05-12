Başkent'te vatandaşlar ucuz baklava almak için metrelerce kuyruk oluşturdu

ANKARA - Başkent'te ucuz baklavayı duyan vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ankara'da bazı tatlıcıların baklava fiyatlarını kilosu 18 TL'den başlayan fiyatlarla satması vatandaşların ilgisini çekti. Onlarca kişi uzun kuyruklar oluşturarak, ucuz baklava alabilmek için saatlerce sırada bekledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başlayan uzun kuyruklar, akşam geç saatlere kadar devam ediyor. Korona virüs tedbirlerinin aksama ihtimalinden dolayı baklava almaya gelen vatandaşlara kolluk kuvvetleri sık sık uyarılarda bulunuyor.