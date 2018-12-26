Son Dakika Haberleri: Başkentte üniversiteler eğitime ara verdi

Başkentte üniversiteler eğitime ara verdi

56 dakika önce

Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 üniversite ile Hacettepe Üniversitesinin Beytepe ve Yüksek İhtisas Üniversitesinin Bağlum yerleşkelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Başkentte üniversiteler eğitime ara verdi, System.String[]
Ankara'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 üniversite ile Hacettepe Üniversitesinin Beytepe ve Yüksek İhtisas Üniversitesinin Bağlum yerleşkelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:33 

Ankara, Ekonomi
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