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Başkentte unlu mamul işletmeleri denetlendi

6 saat önce

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında başkentte faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerini denetledi.

Başkentte unlu mamul işletmeleri denetlendi, System.String[]

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetimi çalışmaları kapsamında başkentte faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerini denetledi.

Denetimlerde unlu mamul işletmeleri hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından incelendi, ürünlerden numune alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, bir fırındaki denetim sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Denetimlerin başka illerde de yapıldığını belirten Korkmaz, öncelikle imalathanelerdeki temizlik koşulları, çalışanların gerekli hijyen belgelerine sahip olup olmadıklarını incelediklerini söyledi.

Korkmaz, "Kullanılan malzemelerin nereden temin edildiği, malzemelerin izlenebilirliği, ekmeğin ya da diğer mamullerin içine herhangi bir katkı maddesi katılıp katılmadığı denetleniyor." dedi.

Denetim yapılan fırında gıda güvenliği açısından olumsuz görüntülere rastlanılması üzerine Korkmaz, "Arkadaşlarımız numuneleri alıyor. Bazı eksikliklerle ilgili idari para cezası doğrudan kesilecek, bazılarıyla ilgili de işletmeye süre verilecek. Bir hafta sonra bu işletme yeniden denetlenecek." diye konuştu.

Bülent Korkmaz, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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