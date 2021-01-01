Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği

01.01.2021 12:31
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bir yandan yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da üst geçit ve köprülerde yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bir yandan yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da üst geçit ve köprülerde yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ilk etapta 13 köprüde genleşme derzi tadilatları gerçekleştirecek. Bu kapsamda Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi Köprüsü'nde çalışmalar başladı. Büyükşehir Belediyesi merkez ve çevre ilçelerde asfalt atağını sürdürürken, ihtiyaç duyulan üst geçit ve köprülerde de yenileme ve tadilat çalışmalarını hızlandırdı. Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı köprülere genleşme derzi tadilatı seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kent genelinde ilk etapta 13 köprüde çalışma gerçekleştirecek.

Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi köprüsünde 9 gün sürecek genleşme derzi tadilatına başlayan ekipler, köprüyü tek taraflı araç trafiğine kapattı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için sosyal medya hesapları üzerinden çalışma duyurularını yaparken, kısa süre içinde 12 köprüde daha genleşme derzi tadilatlarına başlayacak. Çalışmalarını 7/24 sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, şu köprülerde genleşme derzi tadilatı yapacak:

"Çankaya İmrahor Köprüsü, Milli İrade Köprüsü (Söğütözü), Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü, Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü, Yenimahalle Farabi Köprüsü, Yenimahalle İbni Sina Köprüsü, Yenimahalle Yunus Emre Köprüsü, Ankara Bulvarı Tigem Önü Araç Üst Geçidi, Dışkapı Köprüsü, İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü, Kayaş Çevre Yolu Bağlantısı Köprüsü, Mithat Paşa Köprüsü." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Üst Geçit, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden köprülerde yenileme seferberliği - Son Dakika


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