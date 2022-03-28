Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 378 zanlıdan 37'sinin tutuklandığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 378 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Aramalarda 9,8 kilogram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram sentetik kannabinoid ve 700 sentetik ecza ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Başkentte uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 37 şüpheli tutuklandı - Son Dakika