Başkentte uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4-10 Ocak'ta kent genelinde yapılan operasyonlarda 402 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılardan 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Operasyonlarda 19 kilo 500 gram esrar, 5 kilo 5 gram eroin, 1 kilo 600 gram bonzai, 1 kilo 300 gram metamfetamin, 7 bin 900 sentetik uyuşturucu hap, 600 sentetik ecza maddesiyle AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ele geçirildi.
Kaynak: AA
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