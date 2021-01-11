Başkentte uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4-10 Ocak'ta kent genelinde yapılan operasyonlarda 402 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil