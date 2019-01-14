Başkentte Uyuşturucu Operasyonu

Başkentte, evinde 35 kilogram Hint keneviri ele geçirilen şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Başkentte, evinde 35 kilogram Hint keneviri ele geçirilen şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, Mamak ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlattı.



Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesi Hakan Caddesi'nde bulunan bir sitedeki eve operasyon düzenledi.



Operasyonda şüpheli Mustafa Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 35 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Ayrıca şüpheli Mustafa Y'nin savcılık ifadesinde olayla ilgisi bulunduğunu itiraf ettiği bir kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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