Son Dakika Haberleri: Başkentte Uyuşturucu Operasyonu

Başkentte Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Başkentte motorize yunus ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 kilo 680 gram uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Başkentte Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Başkentte motorize yunus ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 kilo 680 gram uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Pursaklar ilçesinde devriye gezen Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 MGZ 64 plakalı aracı durdurmaya çalıştı.

Otomobil sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Kaçan sürücü Murat D, kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, 3 kilo 680 gram uyuşturucu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Murat D, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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