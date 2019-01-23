Başkentte Uyuşturucu Operasyonu

Başkentte motorize yunus ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 kilo 680 gram uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Pursaklar
ilçesinde devriye gezen Ankara
Emniyet Müdürlüğünde görevli motorize yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 MGZ 64 plakalı aracı durdurmaya çalıştı.
Otomobil sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Kaçan sürücü Murat D, kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Araçtaki aramada, 3 kilo 680 gram uyuşturucu ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Murat D, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.