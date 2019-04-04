Başkentte Uyuşturucu Operasyonu

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Yakacık Mahallesi'nde 10 kişinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, zanlıların evlerini ise uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları belirlendi.



Ekiplerce şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda, sentetik uyuşturucu hap, eroin ve esrar ile uyuşturucu imalatında kullanılan laboratuvar malzemeleri, kimyasal maddeler, 10 test çubuğu, 6 enjektör ve bir damlalık ele geçirildi.



Gözaltına alınan 10 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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