Son Dakika Haberleri: Başkentte uyuşturucu operasyonu
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Başkentte uyuşturucu operasyonu

44 dakika önce

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında, şehirlerarası yolcu otobüsünde denetim yapan polis ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında, şehirlerarası yolcu otobüsünde denetim yapan polis ekiplerince uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bir kişinin şehir dışından Ankara'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine, Ankara'nın girişinde bulunan Gölbaşı uygulama noktasında yolcu otobüslerini durdurarak arama yapan ekipler, yolculardan Y.Y'nin üzerinde yarım kilo kokain ele geçirdi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:56 Kaynak: AA
Ankara, Polis, Güncel
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