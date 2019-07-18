Son Dakika Haberleri: Başkentte uyuşturucu operasyonu
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Başkentte uyuşturucu operasyonu

4 saat önce

Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ Karacaören Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekiplerin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve A.C.A. ikamet ettikleri adreste yakalandı.
İkamette yapılan aramalarda 46 ecstacy, 7 skunk, 25 gram uyuşturucu madde ve 17 bin 640 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:08 Kaynak: AA
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