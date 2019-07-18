Başkentte uyuşturucu operasyonu
4 saat önce
Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:08 Kaynak: AA
Başkentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ Karacaören
Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde ekiplerin yaptığı operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. ve A.C.A. ikamet ettikleri adreste yakalandı.
İkamette yapılan aramalarda 46 ecstacy, 7 skunk, 25 gram uyuşturucu madde ve 17 bin 640 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
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