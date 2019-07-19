Başkentte uyuşturucu operasyonu
33 dakika önce
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli, yakalandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:36 Kaynak: AA
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli, yakalandı. Jandarma
ekipleri, Akyurt
ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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