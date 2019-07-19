Başkentte uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:53 Kaynak: AA
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı. Jandarma
ekipleri, Akyurt
ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.
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