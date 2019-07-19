Son Dakika Haberleri: Başkentte uyuşturucu operasyonu
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Başkentte uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Başkentte uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 9'u tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Akyurt ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.
Uyuşturucu Ticareti, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:53 Kaynak: AA
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