Son Dakika Haberleri: Başkentte uyuşturucu operasyonu
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Başkentte uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Ankara'da uyuşturucu yetiştirdiği ve bulundurduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Başkentte uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ankara'da uyuşturucu yetiştirdiği ve bulundurduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti.

Plevne Mahallesinde iki farklı adreste uyuşturucu madde bulunduğu ve yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler, savcının talimatı üzerine evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, dairenin birinde balkonda gizlenmiş kavanozun içerisinde 50 ekstazi hap, diğer evin banyosunda ise vazo içerisinde yetiştirilen ve bir kök üzerinde 16 dalı olan hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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