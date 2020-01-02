Başkentte uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Başkentte uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi yakalandı.

Başkentte uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, Şereflikoçhisar İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan A.S'nin ev adresine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev adresinde yapılan aramalarda, bir adet hassas terazi, bir adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Arama sırasında şüpheli hareketler yapan A.S'nin komşusu M.D'ye ait samanlığına yönelen ekipler, narkotik köpeklerle samanlıkta yaptıkları aramada, saman balyaları arasına saklanmış 233 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.S. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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