Başkentte uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Güdül ilçesi istikametine giden bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin kullandıkları araç, Güdül ile Karacaören yol ayrımında durduruldu.

Araçtaki aramada, 10 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve buna ait 50 fişek, bıçak ile muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A. ve F.Ü. hakkında adli işlem başlatıldı.???????