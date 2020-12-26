Başkentte uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 335 gram sentetik uyuşturucu, pompalı tüfek, tabanca, hassas terazi, paketleme malzemeleri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 580 lira ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi.

Bir süredir birlikte olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, öpüşme görüntüleri hakkında konuştu