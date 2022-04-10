Başkentte uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Başkentte uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

10.04.2022 15:13
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucu şüpheli bir aracı takibe aldı.

A.G, K.C.A. ve K.M.B'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 7 ayrı şeffaf poşet içerisinde 195 gram marihuana ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 130 lira ele geçirdi.

Sorgulamanın ardından A.G'nin ikametinde arama yapan ekipler 220 gram esrar, yeşil reçeteye tabi 1484 adet "symra" ibareli uyuşturucu nitelikli hap, 31 adet extacy hap ile hassas terazi ve paketlemede kullanıldığı değerlenen çok sayıda kilitli poşet bulundu.

Daha sonra A.G'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği Y.P. ve A.Ö'nün izini süren ekipler, söz konusu kişileri Yenimahalle'deki bir cadde üzerinde yakaladı.

Y.P'nin üzerinde 514 gram marihuana bulan ekipler, şahısların ikamet ve araçlarında yaptıkları aramalarda da 17 paket içerisinde 1338 gram marihuana, ruhsatsız tabanca, 86 adet fişek, yeşil reçeteye tabi 108 adet "lyrıca" ibareli hap, hassas tartı ve 44 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G, K.C.A, K.M.B, A.Ö. ve Y.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Ankara, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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