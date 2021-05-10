Başkentte uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine, 9 Mayıs'ta, Kahramankazan ve Gölbaşı ilçelerinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 10 kilo 880 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.