Son Dakika Haberleri: Başkentte Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Başkentte Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

27 dakika önce

Altındağ ilçesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Başkentte Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon, System.String[]
Altındağ ilçesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gecekonduyu izlemeye aldı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan R.S, M.S, K.S, H.S, E.B, S.Ü, Ş.Ö ve A.B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram uyuşturucu, iki uzun namlulu silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Polis, Altındağ, Güncel
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