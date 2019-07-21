Başkentte uyuşturucu satıcısı yakalandı
1 saat önce
Ankara'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:00 Kaynak: AA
'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ
ilçesinde rutin uygulamalarını yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 44 FR 128 plakalı aracı durdurarak minibüste bulunan A.U'nun üzerini aradı.
Yapılan aramada şüphelinin üzerinde herhangi bir şey bulamayan ekipler, daha sonra aracı kontrol etti.
Minibüsün arka kısmındaki lastiğin içine saklanmış beyaz poşeti bulup inceleyen ekipler, 496 uyuşturucu hap ve A.U'nun üzerindeki uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 560 lira paraya el koydu.
Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.
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