Son Dakika Haberleri: Başkentte uyuşturucu satıcısı yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte uyuşturucu satıcısı yakalandı

1 saat önce

Ankara'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Başkentte uyuşturucu satıcısı yakalandı, System.String[]
Ankara'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde rutin uygulamalarını yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 44 FR 128 plakalı aracı durdurarak minibüste bulunan A.U'nun üzerini aradı.
Yapılan aramada şüphelinin üzerinde herhangi bir şey bulamayan ekipler, daha sonra aracı kontrol etti.
Minibüsün arka kısmındaki lastiğin içine saklanmış beyaz poşeti bulup inceleyen ekipler, 496 uyuşturucu hap ve A.U'nun üzerindeki uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 560 lira paraya el koydu.
Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asfalta yapışan keçinin imdadına itfaiye yetişti! Tecavüz zanlısı profesörün iddianamesinde sürpriz tanık Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı İstanbul'da minibüsler çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 08:31:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte uyuşturucu satıcısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]