Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe - Son Dakika
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Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe

18.05.2022 17:02
Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe

Başkentte uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 4 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda sentetik ecza maddesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde12 - 18 Mayıs tarihleri arasında Mamak İlçesi Zirvekent Mahallesinde Y.N., D.K. ve M.D. adlı şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Y.N. D.K. ve M.D. adlı şahısların adreslerinde yapılan arama sonucunda, 94 adet Regapen, 84 adet Symra, 34 adet Galara, 32 adet Pegadin satışı yasak olan uyuşturucu ve uyarıcı hap, 200 miligram içeriği bilinmeyen sıvı madde ve 6 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Etimesgut İlçesi Atayurt Mahallesinde Jandarma devriyesince, şüpheli hareketler sergileyen B.G. adlı şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet aparat payp ve 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Bahse konu 2 olayda uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konularak, toplam 4 şahıs gözaltına alındı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 18 mayıs, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe - Son Dakika


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