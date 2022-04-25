Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

25.04.2022 17:21
Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

Başkentte uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinde bulundukları tespit edilen 15 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Başkentte uyuşturucu madde üretimi ve ticaretinde bulundukları tespit edilen 15 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 17 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonlarda, 247 gram sentetik ecza maddesi, 5 gram esrar, 10 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 13 telefon, 2,5 gram metamfetamin ve 2 bin 10 TL suçtan elde edilen para ele geçirildiği öğrenildi. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Ankara, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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