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Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

15.02.2022 10:30
Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelindeki uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çok sayıda ve miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelindeki uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çok sayıda ve miktarda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olaylarla ilgili 4 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramankazan ilçesinde yanında uyuşturucu olduğu ihtimali üzerine üst araması yaptığı 2 şüphelinin üzerlerinden 3 gram eroin ele geçirdi. Etimesgut ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada ise, 2 gram metamfetamin, bir adet tabanca ve 7 adet 6.35 mm çapında fişek ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada da 10 gram kubar esrar, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek, 23 adet kenevir bitkisi, 20 adet 6,35 mm çapında fişek, 23 adet 9.19 mm çapında fişek, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan 3 litrelik sıvı gübre ve bir adet buhar makinesi ele geçirildi.

Güdül ilçesindeki bir şahsın üzerinde yapılan üst aramasında da 2 gram esrar ele geçirilirken, bahse konu 3 olayda yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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