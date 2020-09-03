Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 18 kilo 401 gram esrar, 1043 gram eroin, 2076 uyuşturucu hap, 1002 gram skunk, 35 gram sentetik uyuşturucu, 72 sentetik ecza, bir hassas terazi, 5 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu