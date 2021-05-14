Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçe genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. M.A'nın 19 Mayıs Mahallesi'nde uyuşturucu temin ve ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, zanlıya ait adresi takibe aldı. Zanlının 06 KG 612 plakalı otomobillini takip eden ekipler, M.A'nın uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Ekipler, M.A. ile zanlıya yardım ettiği öne sürülen A.Ş, K.İ. ve G.U'yu gözaltına aldı. Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, piyasa değeri 60 bin lira olduğu öğrenilen 300 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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