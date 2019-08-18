Başkentte uyuşturucudan ölüm iddiası
1 saat önce
Ankara da arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:28 Kaynak: İHA
da arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Keçiören
ilçesinde iddiaya göre iki erkek arkadaşıyla birlikte evde eğlenen D.K., alkolle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaştı. Bunun üzerine arkadaşları D.K.'yı kendi otomobilleriyle hastaneye götürmek üzere yola çıktı ancak D.K. yolda hayatını kaybetti. Arkadaşları bunun üzerine hayatını kaybeden D.K.'yı hastaneye bırakıp kaçmak istedi. Durumu fark eden hastanenin güvenlik personeli, polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye gelen polis ekipleri şüphelilerden birisini yakalarken, diğeri ise kaçtı. Polis
kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA
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