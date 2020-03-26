Başkentte uzaktan eğitimle müzik kursu dönemi - Son Dakika

Ankara'nın Sincan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kursiyerlerin müzik derslerini uzaktan alabileceği "e-Konservatuvar" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleceğin sanatçılarını keşfetmek ve gençleri sanata teşvik etmek amacıyla ney, gitar ve bağlama kursu almak isteyen sanatçı adaylarına, e-Konservatuvar projesi ile ücretsiz uzaktan eğitim verecek.

Kurstan faydalanmak isteyenlerin, belediyenin "444 47 62" nolu çağrı hattından ya da "https://cozummerkezi.sincan.bel.tr/" adresinden üyelik kodu oluşturması gerekiyor.

Kursiyerler oluşturdukları üyelik kodu ile eğitimin verileceği "https://ekonservatuvar.sincan.bel.tr/" adresine giriş yaparak, hizmetten faydalanabilecek.