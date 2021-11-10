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Vefatının 83. yılında "Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika

Vefatının 83. yılında "Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu" düzenlendi

10.11.2021 20:07

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, başkentte "Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu" düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, başkentte "Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu" düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisince düzenlenen etkinlikte, Gençlik Parkı'nda bir araya gelen gruptakiler, sıra halinde Anıtkabir'e kadar bisiklet sürdü.

Anıtkabir girişinde bisikletlerini park eden grup üyeleri Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

Vefatının 83. yılında Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu düzenlendi
Vefatının 83. yılında Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu düzenlendi
Vefatının 83. yılında Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu düzenlendi
Vefatının 83. yılında Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Anıtkabir, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vefatının 83. yılında 'Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vefatının 83. yılında "Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika
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