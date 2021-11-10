Vefatının 83. yılında "Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, başkentte "Atatürk'ü Anma Bisiklet Turu" düzenlendi.
Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisince düzenlenen etkinlikte, Gençlik Parkı'nda bir araya gelen gruptakiler, sıra halinde Anıtkabir'e kadar bisiklet sürdü.
Anıtkabir girişinde bisikletlerini park eden grup üyeleri Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.
Kaynak: AA
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