Başkentte vektörle mücadele başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte artan larva oluşumlarının önüne geçmek için vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı. Akyurt ilçesinde bulunan ve altyapıları olmayan fabrikaların dere ve çevreye bıraktığı atık sular 10 kilometrelik bir kanalda toplanırken, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kanalda vektörle mücadele mesaisini hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığına duyarlı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle yeşil alanlar ve sulak yerlerde vektörle mücadele çalışmalarını artıran Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Akyurt ilçesindeki sulak alanlarda da ilaçlama çalışması başlattı.

Vektörlerle mücadele tam gaz

Akyurt ilçesinde bulunan ve altyapıları olmayan çok sayıda fabrikanın dere ve çevreye bıraktığı atık sular için 10 kilometre uzunluğunda kanal yapan Büyükşehir Belediyesi, bu kanalda larvaların ürememesi için düzenli olarak ilaçlama gerçekleştirecek.

Akyurt'ta çevreye zarar vermeyen ilaçlama çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

"Özellikle Akyurt ilçemizde çok geniş bir alanda fabrikalar var ve bu fabrikaların altyapıları yok. O yüzden bu fabrikalar atıklarını derelere, açık alanlara döküyor. Bunlar da birikerek jit alanları yani sineklerin üremesi için en iyi alanları oluşturuyor. Biz de Akyurt'ta 10 kilometrelik bir kanal oluşturduk. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Vektörle mücadelede kimyasal mücadele kadar fiziksel ve biyolojik mücadeleye de çok önem veriyoruz. Fakat bazı bölgelerde çok dağınık fabrikalar var ve maalesef atıkları böyle açığa akıyor. Onlar da sineklerin üremesi için ortam oluşturuyor. Biz fiziksel ve biyolojik mücadeleyi önemsiyoruz, kimyasal mücadelemize de hız kesmeden devam ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde dinlenme alanları başta olmak üzere sulak alanlarda vektörle mücadelesini sürdürecek. - ANKARA