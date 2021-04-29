Başkentte yabancı uyruklu pazarcının üzerinde 840 uyuşturucu hap bulundu - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelinin evinde de arama yapıldı ancak suç unsuruna rastlanmadı.

Ekiplerin çalışması sonucunda, Etlik Mahallesi'ndeki bir semt pazarında tezgahtar olarak çalışan A.M.A'nın üzerinde 840 captagon ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Ali Özbek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu A.M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

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