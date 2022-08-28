Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı

- Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı Başkentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu.

- Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu. Görüntülerde şehrin üstünde ki gökkuşağı net bir şekilde görüntülenirken, kartpostallık görüntüler oluştu. Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Ankara'da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri mest etti. Vatandaşlar ise o anı telefonlarına kaydetti.

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Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı