Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı - Son Dakika
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Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı

28.08.2022 20:02

- Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı Başkentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu.

- Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı

ANKARA - Başkentte akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası gökkuşağı oluştu. Görüntülerde şehrin üstünde ki gökkuşağı net bir şekilde görüntülenirken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Ankara'da yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri mest etti. Vatandaşlar ise o anı telefonlarına kaydetti.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentte yağmur sonrası kartpostallık gökkuşağı - Son Dakika
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