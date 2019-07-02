Son Dakika Haberleri: Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

15 dakika önce

Başkentte bir minibüste yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Başkentte yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]
Başkentte bir minibüste yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara- Konya E-90 kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste yapılan aramada, koltukların yerine özel yapım sıvı tankı yerleştirildiği görüldü.
Bunun üzerine tanktan numune alınarak incelemeye gönderildi. Sıvının motorin olduğu belirlendi.
Yaklaşık 3 ton olduğu tespit edilen kaçak akaryakıtın taşındığı minibüsün şoförü Ö.U. ile yanında bulunan İ.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, ilk ifadelerinde kaçak akaryakıtı çiftçilere satacaklarını söyledikleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:10 Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Konya, Güncel
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