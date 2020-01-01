Başkentte yangın: 3 ölü (1) - Son Dakika

Yangın çıkan apartman

Dumandan etkilenenlerin apartmandan çıkartılması

İtfaiye ekiplerinin çalışması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.