Başkentte yangın: 3 ölü (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte yangın: 3 ölü (1) - Son Dakika

Başkentte yangın: 3 ölü (1)

6 saat önce

Yangın çıkan apartman Dumandan etkilenenlerin apartmandan çıkartılması İtfaiye ekiplerinin çalışması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın çıkan apartman

Dumandan etkilenenlerin apartmandan çıkartılması

İtfaiye ekiplerinin çalışması ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı.

Başkentte yangın: 3 ölü (1)

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:42 Kaynak: AA
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