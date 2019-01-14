Son Dakika Haberleri: Başkentte Yangın

Başkentte Yangın

27 dakika önce

Başkentte, seyir halindeyken motorunda yangın çıkan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Başkentte Yangın, System.String[]
Başkentte, seyir halindeyken motorunda yangın çıkan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sincan- Kızılay hattında sefer yapan Ergül Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı özel halk otobüsünün motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Külük, yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:19 Kaynak: AA

Sincan, Kızılay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çatlak Oluştu

Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kız Çocuğu, Tuvalette Düşük Yaptı İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 21:46:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]